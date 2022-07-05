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الثلاثاء، 05-07-2022 02:58 م

حادث سير يسرق فرحة عائلة ذهبت لشراء ملابس العيد في عمان

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل أيهم الحنيطي، في الصف الثالث الاساسي اثر تعرضه لحادث سير هو ووالدته على طريق ياجوز .اضافة اعلان


مصدر مقرب من العائلة كشف لـ"الوكيل الاخباري"، كواليس اللحظات الأخيرة، حيث كانت الأم ذاهبة لشراء ملابس العيد لأطفالها، شاء القدر ان تتعرض لحادث سير اودى بحياتها.

وأضاف، أن الأم كان برفقتها أبنها أيهم 9 سنوات وشقيقته تولين، وقد تعرض ايهم لنزيف دماغي على اثر الحادث كان سببا لوفاته.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسهما ثوب الرحمة والغفران .

 




 

 


 

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