حاصلة على جائزة "المعلم المتميز" .. ليزا أبو ذياب تتحدث في يوم المعلم

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

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*كيف يعمل المعلم ليكون قدوة لطلابه؟

*من هو المعلم الذي ترك في داخلك بصمة ؟

*ما هو هدفك كمعلم ؟

*كيف تقيم طلبتك كمعلمة؟

*ما أهمية التواصل مع أولياء أمور الطلبة ؟

*لماذا يشعر أحيانا الطلبة بالإنجذاب نحو معلم ما أكثر من غيره؟

* ما أهمية يوم المعلم في تكريم المعلمين والتربويين؟

يحتفل العالم اليوم الخامس من تشرين أول من كل عام بيوم المعلم ويلتقي موقع "الوكيل الاخباري" المعلمة ليزا محمد أبو ذياب الحاصلة على جائزة "المعلم المتميز" من جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله عام 2013 والتي تعمل معلمة في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز / الكرك.وفي مقابلة صحفية أجراها "الوكيل الإخباري" مع المعلمة أبو ذياب قالت إنه درست البكالوريوس تخصص معلم مجال اجتماعيات وكانت أولى الدفعة واستكملت دراسة الماجستير تخصص مناهج وأساليب تدريس وحصلت على درجة امتياز ومن ثم فائزة بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز مركز أول وجائزة المعلم المبدع صاحب المبادرات الريادية للعام 2019 على مستوى المملكة مضيفة أنها حاصلة على شهادة تدريب المدربين TOT وناشطة في العديد من المجالات ورسالتها عبر 23 عاما من التدريس كمعلمة "ابدأ بنفسك واصنع التغيير " .المعلم صاحب مبدأ وخلق، قبل أن يكون صاحب رسالة لذا يجب أن يسعى لأن يكون المثل والنموذج الذي يحتذى به من خلال مشاركة طلبته البحث والعمل والنشاط يدا بيد لينجز المهام بالإضافة إلى تبادل الآراء والأفكار ولا يتوانى عن النصح والإرشاد في العديد من المواقف حتى لو تطلب ذلك في بعض الحالات الخروج عن موضوع الحصة في سبيل مصلحة الطلبة، فعلى سبيل المثال أنا لا أنسى عبارة من إحدى طالباتي " معلمتي نحبك لانك تحترميننا " فقبل أن نغرس القيم بنفوس طلبتنا علينا أن نتمثلها ونعكسها واقع بسلوكنا "النموذجية" وهي أفضل السبل لتكون القدوة فالمعلم ملهم وصانع الأجيال يؤمن بطلبته وقدراتهم .ملهمتي بتعاملها وأخلاقها وأدبها وحبها لطلبتها، مبدعة بحصتها جميلة بهندامها واناقتها، مخلصة بعملها، حلمي ان اكون يوما مثلها .... ابتسامة مرسومتا على وجوه طلبتي انها مهلمتي معلمتي ووالدتي " نوال ابو ذياب " لا احد يضاهيها بعملها هي مثابرة، متفانية، محبه للجميع راقية بسلوكها وتعاملها ومن المفارقات المهمة في حياتي المهنية قائدتي ومديرتي " كفاح البستنجي " الداعم المؤمن بقدراتي ليس في قاموسها كلمة المستحيل ومنها اكتسبت الإقدام والشجاعة والثقة بطلبتي وقدراتهم، ورافقتني بدربي زميلتي الطموحة غادة بيايضة باندفاعها وطموحها واقدامها وهي من شجعتني على المشاركة بجائزة الملكة رانيا .رؤيتي تقوم على إعداد جيل واع منتمي قادر على التعامل مع الواقع في ضوء عصر الرقمنة والتكنولوجيا لذا اسعى برسالتي لأن أحقق ذلك بصقل مهارات الطلبة بما يساهم في تحقيق ذلك فلم تعد المعرفة هي الهدف الأساسي في التعليم فهي متاحة للجميع لكن في ضوء هذا الزخم الهائل من المعارف دورنا ان نكون موجهين ومرشدين وداعمين للطلبة، دوما ما اسعى لتطوير قدراتي ومهاراتي المهنية بما ينعكس على طلبتي " التدريب على البرمجيات الحديثة، تفعيل التكنولوجيا، أساليب التدريس الحديثة كالتعلم النشط والتعلم باللعب والتعلم الذاتي، العمل بالمشاريع" بالإضافة إلى أن أركز دائما على التعلم التعاوني والعمل الجماعي وحل المشكلات بحيث تسهم في تطوير مهاراتهم الحياتية .التقييم عملية بناء مستمرة تنعكس على المعلم والطالب بنفس الوقت ففي ضوء معايير وأهداف محددة يضعها المعلم لا بد من تقييم مدى تقدم الطلبة لتلبية احتياجاتهم وتقديم التغذية الراجعة حول ادائه ومدى تقدمه بهدف البناء والتطوير على المعارف والمهارات بخطط اثرائية وتغطية جوانب القصور من خلال خطط علاجية تراعي الذكاءات وأنماط التعلم للطلبة في بيئة مناسبة وجاذبة للتعلم تراعي الفروق الفردية للطلبة، لذا أركز على المعايير المسبقة التي يطلع عليها الطالب وخاصة في المشاريع والمبادرات الجماعية التي يعمل عليها الطلبة وحتى الواجبات البيتية توضع ضمن معايير ليس هدفها تحصيل المعرفة فقط وإنما ترقي لتعديل سلوكيات ومهارات حياتية للطلبة مثل الالتزام بالوقت والعمل الجماعي وحل المشكلات واستخدام التكنولوجيا وتحمل المسؤولية ومن الأمثلة على طرق التقييم السريعة التي استخدمها بالغرفة الصفية الاستراتيجيات الداعمة مثل " الألواح التفاعلية " وبطاقات نعم / لا واستراتيجية الزوايا وخاصة في التقويم التكويني أثناء الحصة لقياس مدى فهم الطلبة للمعلومة والتمكن منها كما افعل سجل وصف سير التعلم الذي اشاركه مع أولياء الأمور ليطلعوا على اداء ابنائهم وانجازاتهم وخاصة في كل ما هو جديد وافعل الاختبارات الالكترونية وطرق التقييم بالتعلم باللعب من خلال مسابقات منوعة .اتواصل مع أولياء أمور الطلبة بشكل مباشر من خلال اجتماعات مدرسية او عبر الهاتف وبشكل غير مباشر ففي بعض الحالات نحتاج للتواصل عبر المرشدة التربوية خاصة أن دورنا ورسالتنا لا تقتصر على التعليم وانما التربية ودوماً ما اتابع العديد من الحالات مع الاهل عن طريق المرشدة كما أتابع من خلال مجموعات الواتس آب التي اشكلها للطلبة كما انني اتابع تقدم الطلبة مع الأهل من خلال نموذج صممته للمتابعة مع أولياء الأمور بحيث يطلع ولي الامر على ملاحظات تتعلق بالطالب و أدائه وسلوكه وافعل نموذج وصف سير التعلم لرصد نجاحات الطلبة ."الحصة خلصت بسرعة ما حسينا بالوقت، ارجعي درسينا، بصير نحضر عندك حصة اشتقنا، اشتقت للمدرسة والصف وحصصك"، كلمات وعبارات عفوية، صادقة من طلبتي بالحصص وممن تخرج او لم اعد ادرسه، لا استطيع ان اصف بجانبها مشاعر الفخر التي تعتريني كمعلمة عندما اسمعها واعتبرها وسام يتوج مسيرتي، هذه المشاعر هي نتاج صدق العطاء والتفاني وحب العمل الذي ينعكس على الطلبة، فالتعليم حياة لذا يجب التنويع دائما بأساليب واستراتيجيات التدريس الحديثة والأنشطة من خلال ربط الطالب بواقعه وتنمية مهاراته الحياتية فيجب أن يكون الصف مفعم بالحماس والحركة المدروسة والتفاعل .التكريم هو عبارة عن تقدير للجهد الذي يبذله المعلم مع طلبته طوال العام فالمعلم صاحب رسالة خالدة فهو صانع الأجيال وباني الأمم فهذا من صور الامتنان والاعتراف بالفضل ويستحق المعلم هذا الشكر والتقدير.وختمت المعلمة حديثها في يوم المعلم قائلاً " إحدى طالباتي رند العابد قالت (سأصبح صحفية) وقد تخرجت السنة الماضية من جامعة الزرقاء قسم الصحافة والإعلام لقد أثر فيها العمل بمشروع المواطنة و اكتشفت موهبتها وقدراتها وشخصيتها القيادية كل هذا نتاج تطوريها من ذاتها بالإضافة إلى جهد المعلم ".