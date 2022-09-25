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الأحد، 25-09-2022 03:39 م

حافظاً لأجزاء من القرآن .. عجلون تودع الطفل القواقنة

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الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

 

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل يحيى عبدالله القواقنة 11 سنة من محافظة عجلون.

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ووفق عمه أحمد القواقنة لـ "الوكيل الإخباري" إن الطفل يحيى توفي اثر اصابته بأزمة قلبية نتيجة نقص الأكسجين بالدم الذي يعاني منه منذ ولادته.


وقال عمه أن يحيى طفل مهذب حافظ لأجزاء من كتاب الله وملتزم بصلاته في المسجد.


وأشار انه وقبل شهر من وفاته كُرم يحيى من المركز القرآني التابع إلى المنطقة التي يسكن بها تكريما له على حفظه للقرآن وفطنته.


ونعى وزير التَّربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، الطالب (يحيى عبدالله سلامة القواقنة) من الصف السادس في مدرسة الهاشمية الاساسية للبنين/ مديرية تربية محافظة عجلون.

 




 

 


 

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