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الأربعاء، 05-05-2021 11:47 ص

حالات اشتباه جديدة بالمتحور الهندي والاعلان عن قرارات حاسمة منتصف الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أنه يمنع دخول المملكة للقادمين من الهند إلا بقضاء 14 يوما خارج الهند مع إجراء فحص لكورونا قبل وبعد وصول الأردن، فيما يبلغ عدد الأردنيين العائدين من الهند والمحجورين في مطار الملكة علياء الدولي 5 أشخاص . 

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واضاف الهواري أن جميع اللقاحات لا تزال فعالة ضد فيروس كورونا المتحور الهندي حتى الان . 

 

وأشار إلى أن المصاب بالمتحور الهندي من الجنسية الهندية تم نقله إلى مستشفى عمّان الميداني واكد ان هناك قرارات هامة وحاسمة حيث سيتم بمنتصف الشهر الحالي اعادة فتح المستشفيات الميدانية بكامل طاقتها. 



 




 

 


 

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