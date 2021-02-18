حالة الطرق في جميع مناطق المملكة - تحديث

الوكيل الاخباري - العاصمة عمان : نفق صويلح باتجاه صافوط / نفق خلدا باتجاه صويلح مغلقين بسبب تراكم الثلوج / تحويل السير من دوار المدينة الرياضية باتجاه دوار الداخلية بسبب تراكم الثلوج .
الرصيفة : طريق وادي القمر لا يزال مغلقا .
البلقاء : طريق السرو / نزول العارضة / شارع الستين / منطقة زي / طريق الدبابنة سالكة بحذر شديد بسبب تراكم الثلوج .
اربد : طريق اربد باتجاه عجلون مغلقة بسبب تراكم الثلوج / طريق برقش مغلقة بسبب تراكم الثلوج / عجلون وجرش جميع الطرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج .
معان : طاسان / راس النقب / المريغة مغلقة بسبب الانجماد .
غرب معان : طريق الهيشة / طريق دلاغة سالكة بحذر بسبب تراكم الثلوج
الطفيلة : غرندل / الشريف الجنوبي مغلقة احترازيا .
البادية الوسطى : الطريق الصحراوي ( منطقة السواقة ) سالكة بحذر شديد بسبب تراكم الثلوج .