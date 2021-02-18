الخميس 18-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إعادة فتح طريق رأس النقب

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الأمن للأردنيين : لا تخرجوا من المنازل

وفيات الخميس 18/2/2021

وزير الأشغال يوعز باستخدام الملح تجنبًا لتشكل الانجماد

تفاصيل الحالة الجوية

حالة الطرق في جميع مناطق المملكة - تحديث

سماكة الثلوج في المملكة لغاية السادسة صباحاً

الارصاد : الثلوج مستمرة اليوم حتى ساعات المساء وخاصة على المرتفعات

مديرية الامن العام توضح حالة الطرق لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

الخميس، 18-02-2021 07:09 ص

حالة الطرق في جميع مناطق المملكة - تحديث

35b9ae44-8fd2-4b02-af54-388df09dd5de


الوكيل الاخباري - العاصمة عمان : نفق صويلح باتجاه صافوط / نفق خلدا باتجاه صويلح مغلقين بسبب تراكم الثلوج / تحويل السير من دوار المدينة الرياضية باتجاه دوار الداخلية بسبب تراكم الثلوج .

اضافة اعلان
 

الرصيفة : طريق وادي القمر لا يزال مغلقا .

 

البلقاء : طريق السرو / نزول العارضة / شارع الستين / منطقة زي / طريق الدبابنة سالكة بحذر شديد بسبب تراكم الثلوج . 

 

اربد : طريق اربد باتجاه عجلون مغلقة بسبب تراكم الثلوج / طريق برقش مغلقة بسبب تراكم الثلوج / عجلون وجرش جميع الطرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج .

 

معان : طاسان / راس النقب / المريغة مغلقة بسبب الانجماد .

 

غرب معان : طريق الهيشة / طريق دلاغة سالكة بحذر بسبب تراكم الثلوج 

 

الطفيلة : غرندل / الشريف الجنوبي مغلقة احترازيا .

 

البادية الوسطى : الطريق الصحراوي ( منطقة السواقة ) سالكة بحذر شديد بسبب تراكم الثلوج . 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7e79b2ff-ef72-4590-b373-d25994dda795

إعادة فتح طريق رأس النقب

6368e4bc-a8c6-4f97-9d7a-dc124a341ad6

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

55

رقم قياسي تحققه محافظة عجلون في سماكة الثلوج

3

الأمن للأردنيين : لا تخرجوا من المنازل

طريقة-تربية-الدجاج

إرشادات لمربي الدواجن للتعامل مع المنخفض الجوي

70dc1299-aa79-47b9-bdcb-b7e7086e42e7

وزير الأشغال يوعز باستخدام الملح تجنبًا لتشكل الانجماد

أخبار متعلقة
جرش نيوز

الامن لـ الوكيل : ثلوج في ثغرة عصفور الان ونحذر السائقين من السرعة

ab23a6e1-917e-4f64-a39c-81faac2d7d26

تحديث جديد على حالة الطرق الخارجية في المملكة حتى صباح اليوم

TRLKRBuNJNPuDlKUIdjuGisujff3QDWcc04Dqj3S

عقوبة رادعة لسائق حافلة روضة ضبط يسير عكس السير

90d660d2d55c8e05756e3abad99bf404

بيان أمني حول قطع طريق اربد عمان والتحويلات المرورية

320205131624650050658

الامن العام يدعو المواطنين للحذر في التعامل مع الاحوال الجوية السائدة

01196b80-67cd-4322-8a81-f384533b48a7

مع اقتراب وصول المنخفض القطبي تعرف على ارتفاعات المناطق في المملكة