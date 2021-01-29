حالة الطرق في عمان بعد الأمطار الغزيرة اليوم

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الجمعة، 29-01-2021 03:11 م

وفق أمانة عمان

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ن
أحد شوارع العاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى ، الجمعة، "حالة الطوارئ المتوسطة" للتعامل مع المنخفض الجوي، وفق الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.

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وبين الرحامنة، في تصريحات صحافية، إنّ كوادر الأمانة من "فنيين، مهندسين، إداريين، عمال، وموظفين بمختلف المهن" موجودون كل في مكانه"، حيث إنّ دوام الكوادر بالتناوب على مدار 24 ساعة، يكون لكل مناوبة (شفت) 12 ساعة إلى حين انتهاء المنخفض. 


وأضاف، أن "الطرقات الرئيسية والفرعية والتقاطعات الرئيسية والميادين والحركة المرورية سالكة؛ ولم ترد غرف الطوارئ ملاحظات حتى كتابة التقرير تتعلق بالمنخفض الجوي"، لكن وردت شكاوى إصلاح طرق، وتم التعامل معها بالخلطات الباردة".


وأوضح الرحامنة، إلى أنه سيتم التعامل مع الطرق التي وردت الملاحظات بها بالخلطة الساخنة بعد انتهاء المنخفض الجوي.

 

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