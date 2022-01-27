حالة طرق المملكة لغاية الساعة العاشرة والنصف صباحا - اسماء

الوكيل الاخباري -

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أعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة العاشرة والنصف صباحا هذا اليوم وعلى النحو التالي :إقليم العاصمة :كافة مناطق العاصمة عمان تشهد تساقط كثيف للثلوج وتراكمات في جميع الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الرئيسة سالكه بحذر شديد ولا ينصح بالمسير عليها والطرق الفرعية تشهد بعض اغلاقات .إقليم الشمال:محافطة اربد : جميع الطرق الرئيسة والفرعية سالكه بحذر شديد .محافظة المفرق ولواء الرمثا : تشهد تساقط الثلوج والامطار و جميع الطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد .محافظة عجلـون: تشهد تساقط كثيف للثلوج والطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد والفرعية مغلقة.محافظة جـرش: تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد والفرعية مغلقة.إقليم الوسط:محافظة البلقاء: تشهد تساقط للثلوج وتراكمات وجميع الطرق سالكه بحذر شديد .محافظة مأدبا : تساقط ثلوج جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد .محافظة الزرقاء : جميع الطرق سالكه بحذر.لواء الرصيفة: منطقة وادي القمر مغلقة احترازيا بسب ارتفاع منسوب المياه.إقليم الجنوب:محافظة الكـرك : تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد .محافظة الطفيلة: تساقط الثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء طريق شريف الجنوب باتجاه بصيره مغلق بسبب تراكم الثلوج.لواء الشوبـك: تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد.محافظة معان: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء الطريق الملوكي مغلق بسبب تراكم الثلوج .اقليم البتراء: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء الطرق التالية :• طريق دلاغه – وادي موسى مغلق بسبب تراكم الثلوج .• وطريقه الهيشة – دلاغة المهبط مغلق بسبب تشكل الانجماد .مناطق البادية الشمالية والجنوبية : جميع الطرق سالكة بحذر.مناطق البادية الوسطى تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد .ودعت المديرية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.وأكدت ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق (امن 911)في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى.