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الأربعاء، 21-09-2022 09:47 ص

حالة عبث ثانية على خط الضغط العالي المغذي للصفاوي والرويشد - صور

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الوكيل الإخباري - للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، تعاملت كوادر شركة الكهرباء الوطنية، الليلة الماضية، مع حالة عبث على خط الضغط العالي، وقامت بإصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي لمنطقتي الصفاوي والرويشد.

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وواصلت كوادر الشركة، منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، العمل على إصلاح العبث وإعادة التيار الكهربائي لقاطني المنطقتين.


وكانت كوادر الشركة قد أعادت يوم الجمعة الماضي التيار الكهربائي للصفاوي والرويشد بعد إصلاح حالة عبث على خط الضغط العالي.


وتجدد الشركة الدعوة للمواطنين بالحفاظ على سلامة الشبكة والابلاغ عن اية حالات عبث لأثرها في إلحاق الضرر بالمشتركين و بالنظام الكهربائي في المملكة محملة العابثين المسؤولية القانونية.



 




 

 


 

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