الجمعة 12-11-2021
الوكيل الاخباري

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت والأحد

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الجمعة، 12-11-2021 08:41 م

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت والأحد

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الوكيل الإخباري- صرحت إدارة الأرصاد الجوية الاردنية مساء الجمعة أن المملكة ستتأثر بحالة من عدم الإستقرار الجوي يومي السبت والأحد.

ويتوقع مع ساعات مساء السبت تساقط زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة تمتد ليلاً لمناطق مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً يصحبها الرعد بالذات جنوب المملكة بما فيها العقبة .

ويستمر تأُثير الحالة الجوية يوم الأحد، حيث تتساقط زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة تكون في ساعات الصباح غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد في المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى .

هذا وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ليلة السبت وصباح الأحد في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى بما فيها البحر الميت.

كما دعت السائقين لأخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح الجنوبية الشرقية النشطة.

ومن المتوقع تراجع تأثير الحالة الجوية عن المملكة مع ساعات مساء الأحد، مع التحذير من خطر تشكل الضباب فجر الإثنين فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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