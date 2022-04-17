حبس تاجري مخدرات حاولا ادخال أكثر من مليون حبة كبتاجون للأردن 20 سنة

الوكيل الاخباري - قرَّرت محكمة أمن الدَّولة وضع متهمين بالأشغال الشَّاقة المؤقتة والسجن لمدة 20 سنة بعد إدانتهما بجرم تهريب ونقل المواد المخدرة والمستحضرات الممنوعة إلى داخل الأراضي الأردنية.



وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة المقدَّم القاضي العسكري خير السعيد، وعضوية الرائد القاضي العسكري عمر البطوش، والرائد القاضي العسكري إياد الخريسات، وقرَّرت تغريم المُدانين مبلغ 20 ألف دينار.

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