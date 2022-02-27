حبس صيدلاني يتسوّل لشراء بنزين لمركبته الفاخرة

الوكيل الإخباري - قضت محكمة صلح جزاء شمال عمان بحبس صيدلاني شهرا، بعد ثبوت تهمة "التسول" بحقه، عبر ادعائه أن مركبته- نوع (دودج)- قد نفد منها "البنزين".

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وكانت شكوى سجلت بحق الصيدلاني من قبل "عداء رياضي" يتهمه بممارسة التسول مستخدما حجة (أن مركبته نفد منها البنزين).



وقال العداء الرياضي في شكواه، أنه بينما كان يسحب نقودا من الصراف الآلي في احد مناطق عمان الغربية، ناداه المشتكى عليه والذي كان يجلس في مركبة نوع دودج لون أسود طالبا منه مبلغ 5 دنانير كونه لا يوجد معه بنزين، وانه بلا عمل منذ اربعة أشهر، حيث أعطى العداء الصيدلاني مبلغ 10 دنانير قائلا له (الناس لبعض).



وحسب الشكوى الواردة في قرار الحكم، فإن العداء وبينما كان يمارس رياضة الركض شاهد مركبة الصيدلاني تقف جانب مركبة أخرى، حيث توجه الى المشتكى عليه وابلغه أنه سيتقدم بشكوى ضده، ثم سأل صاحب المركبة إذا طلب الصيدلاني منه مبلغا ماليا بحجة انه "مقطوع من البنزين"، فأكد الأخير أنه طلب منه مبلغ 7 دنانير، ولاذ المشتكى عليه بالفرار لحظة مشاهدته للعداء الرياضي والذي بدوره حصل على رقم المركبة التي يستقلها الصيدلاني وقدم الشكوى.

(الغد)



