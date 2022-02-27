الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 11:39 ص

حبس صيدلاني يتسوّل لشراء بنزين لمركبته الفاخرة

762411_0


الوكيل الإخباري - قضت محكمة صلح جزاء شمال عمان بحبس صيدلاني شهرا، بعد ثبوت تهمة "التسول" بحقه، عبر ادعائه أن مركبته- نوع (دودج)- قد نفد منها "البنزين".

اضافة اعلان


وكانت شكوى سجلت بحق الصيدلاني من قبل "عداء رياضي" يتهمه بممارسة التسول مستخدما حجة (أن مركبته نفد منها البنزين).


وقال العداء الرياضي في شكواه، أنه بينما كان يسحب نقودا من الصراف الآلي في احد مناطق عمان الغربية، ناداه المشتكى عليه والذي كان يجلس في مركبة نوع دودج لون أسود طالبا منه مبلغ 5 دنانير كونه لا يوجد معه بنزين، وانه بلا عمل منذ اربعة أشهر، حيث أعطى العداء الصيدلاني مبلغ 10 دنانير قائلا له (الناس لبعض).


وحسب الشكوى الواردة في قرار الحكم، فإن العداء وبينما كان يمارس رياضة الركض شاهد مركبة الصيدلاني تقف جانب مركبة أخرى، حيث توجه الى المشتكى عليه وابلغه أنه سيتقدم بشكوى ضده، ثم سأل صاحب المركبة إذا طلب الصيدلاني منه مبلغا ماليا بحجة انه "مقطوع من البنزين"، فأكد الأخير أنه طلب منه مبلغ 7 دنانير، ولاذ المشتكى عليه بالفرار لحظة مشاهدته للعداء الرياضي والذي بدوره حصل على رقم المركبة التي يستقلها الصيدلاني وقدم الشكوى.

 

(الغد)


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

2

بلدية المفرق تردم 15 بئرا مهجورا بمناطقها

60925799_303

الخارجية لـ"الوكيل الإخباري": لم يردنا أي بلاغ عن تعرض سيارة أردني للقصف في أوكرانيا

2202214172541723328289

جلسة نقاشية لمرشحي رئاسة بلدية الرمثا

w

حزب الشورى ينظم حوارية حول مخرجات الملكية لتحديث المنظومة السياسية

2202226101640763723374

ورشة حوارية حول مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات المقبلة

أخبار متعلقة
61f4333b0fba4

وادي الأردن: مشروع استثماري كبير مرتقب في سد الكرامة

12022120584347819855

الشبول: لا قرارات بشأن دوام غد السبت

-481381057

5 وزراء في حكومة الخصاونة مصابون بكورونا - أسماء

211466-1597640710

الجامعة الأردنية تمدد استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

WhatsApp Image 2022-01-27 at 12.20.40 AM

الأشغال تنثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها

272822876_5814060778625760_5743248448672185696_n

لماذا يلغمون كرة الثلج بحجر؟