الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

التربية تعمم على المدارس الخاص بشأن تطعيم الطلبة - وثيقة

42 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس الشهر الماضي

الأمن : القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مواطن في الصويفية

انتقادات نيابية لتعديلات الحكومة على مشروع الدستور

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

جمعية الصرافين: ركود بنشاط سوق الصرافة المحلية

الخدمة المدنية : وقف استقبال الطلبات الجديدة 30 الشهر

الخصاونة: الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور

مؤتمر لمناقشة تأثير جائحة كورونا على التزام المؤسسات الصحية

التعليم العالي: 70 الف طالب تقدموا للمنح الجامعية حتى الان

الإثنين، 22-11-2021 11:00 ص

حبس مفتش حكومي بسبب الفساد

pic_183501


الوكيل الإخباري- دانت الهيئة القضائية المختصة بجنح الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، مفتشا حكوميا يعمل في إحدى الوزارات الرسمية بجريمة استثمار الوظيفة العامة خلافا لأحكام المادة 1761 من قانون العقوبات، وقررت حبسه ستة أشهر وتغريمه مبلغ 500 دينار.

اضافة اعلان


وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، صباح اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن أنهت مراحل المحاكمة كافة، واستمعت بها إلى الشهود.


وبين قرار الحكم أن المفتش كان يقوم بدوره في مراقبة عمل إحدى الشركات المستثمرة في الأردن، ووجد عاملين يعملان دون تصريح قانوني، وعرض على الشركة تصويب أوضاعها بشكل مخالف للقانون مقابل مبلغ مالي وصل إلى 500 دينار، بعد أن أبلغ مندوب الشركة أن كل عامل سيترتب عليه مبلغ 3 آلاف دينار لصالح الوزارة، وتسفير العمال المخالفين، وسيصبح المبلغ مكلفا على الشركة وسيصل إلى 19 ألف دينار.


وأشار القرار إلى أن مندوب الشركة تماهى مع المفتش الموظف حسب طلبه وسلمه مبلغ 400 دينار ووقع على تعهد بتصويب أوضاع العاملين المخالفين، لكن مندوب الشركة توجه إلى المسؤولين في الوزارة وأبلغهم بما حدث مع المفتش، وقام المسؤولون بتحويل القضية إلى الجهات المختصة حسب الأصول.


وبين الحكم أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تولت عملية التحقيق في القضية عبر مدعيها العام، وبدأت عملية تحقيق، وأسندت للمفتش التهم، وقامت بتحويل القضية إلى السلطة القضائية، وحددت شهودها في القضية.


وبدأت الهيئة القضائية المختصة برئاسة فريحات بإجراء المحاكمة علنا، واستمعت لشهود النيابة العامة، وثبت لها مع ختام عملية المحاكمة بارتكاب المفتش جريمة استثمار الوظيفة، وأصدرت حكمها حسب القوانين السارية المعمول بها وهي قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم الخاص

التربية تعمم على المدارس الخاص بشأن تطعيم الطلبة - وثيقة

العدل-في-العقوبات

42 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس الشهر الماضي

مديرية الامن العام

الأمن : القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مواطن في الصويفية

فلوس 2

جمعية الصرافين: ركود بنشاط سوق الصرافة المحلية

ديوان الخدمة

الخدمة المدنية : وقف استقبال الطلبات الجديدة 30 الشهر

الخصاونة لوغو

الخصاونة: الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور

أخبار متعلقة
5362576-1307337527-700x470

اجراءات مشددة على اقامة الاعراس في المزارع غير المرخصة

1636984423123

إدانة 6 أشخاص بالفساد والإضرار بالدولة بينهم 3 موظفين حكوميين

d

رئيس هيئة النزاهة يحاضر بجمعية الشؤون الدولية

01d27f42a-74788

السجن لـ 3 موظفين لإدخالهم مواد فاسدة

1-1421399

النيابة العامة تطلب إدانة المتهمين بقضية مستشفى السلط

19

أشغال مؤقتة لمدة 3 سنوات لموظف أدين بالاختلاس