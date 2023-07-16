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الأحد، 16-07-2023 12:32 م

حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة في قضية انفجار خزان غاز الكلورين

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الوكيل الاخباري - قررت محكمة بداية جزاء العقبة، الأحد، وضع المتسببين بوفاة 13 شخصًا بانفجار خزان غاز الكلورين بالحبس لمدة 3 سنوات.

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كما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.


وأدانت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.


وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.


وأعلنت المحكمة براءة 5 مسؤولين آخرين في القضية.


 




 

 


 

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