حتى لا ترتفع الاسعار.. مطالب باعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات

الوكيل الإخباري - جدد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة دعوته لإعفاء المطاعم غير المصنفة سياحيا " الشعبية" من ضريبة المبيعات لمنع ارتفاع الاسعار، بما يمكنها من المحافظة على استقرار أسعارها وسط الارتفاع الملحوظ في كلف الإنتاج والتشغيل.

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وقال حمادة، اليوم الأربعاء، إن هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، الذي استفادت منه نظيرتها المصنفة سياحيا قبل عامين، مؤكدا وجود وعود رسمية لتسوية ذلك.



وأضاف أنه في ظل ارتفاع كلف الإنتاج أصبح تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا ضرورة مُلحة للتقليل من مدخلات الإنتاج وكلف التشغيل والأعباء والحفاظ على استقرار الأسعار.



وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن طالبت أكثر من مرة وخاطبت الجهات المعنية بذلك، مبينا أن المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات شعبية تعكس الموروث الشعبي، وأغلب مرتاديها من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.







