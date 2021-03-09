حجاوي: أؤيد حظر تجول لثلاث أو أربع أيام

الوكيل الإخباري –

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إنه مع قرار فرض حظر تجول لمدة ثلاث أو أربع أيام وذلك لضبط المنحنى الوبائي .وأشار حجاوي خلال تصريحات إذاعية إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة مستمرة بدراسة المقترحات المطروحة بشأن القرارات القادمة .وعن ارتفاع الإصابات، أكد حجاوي أن جميع الإجراءات التقييدية تساهم في خفض إصابات فيروس كورونا، منوهاً إلى ضرورة فرض إجراءات بشكل سريع لتخفيض الوفيات وادخالات المستشفيات.ولفت إلى أنه في حال لم تتخذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت فسترتفع الإصابات بشكل حتمي، داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة.