حجاوي : الحكومة تقوم بإجراءات مشددة لضبط المخالفات



الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي : “ليس صحيحاً أن الإصابة بالفيروس ستمنح المتجمعات المناعة”، مؤكدا أن التطعيم هو الحل حيث ستستأنف وزارة الصحة برنامج التطعيم.ونوه حجاوي في تصريحات صحفية بأن قلقاً يؤرق العلماء من أن الإصابة التي فات عليها 6 أشهر لن يكون لها دور في تحقيق المناعة المجتمعية للأمم.ولفت إلى أن خطة الحكومة أن نصل إلى الأول من أيلول ونقوم بإجراءات الفتح الآمن ،وذلك بزيادة الاقبال على التطعيم، حيث ان الحكومة تقوم بإجراءات مشددة لضبط المخالفات ومحاسبة غير الملتزمين ، لا معاقبة الملتزمين بالإغلاق”.