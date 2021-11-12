حجاوي : اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا بل يحمي من أعراضه

الوكيل الإخباري- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بسام حجاوي، أنّ اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا بل يحمي من أعراضه الشديدة مع التأكيد أنّه على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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وأضاف حجاوي، أنّ التطعيم يعتبر الحل الوحيد في ظل انتشار المتحورات لفيروس كورونا مع الإشارة إلى أن الجرعة المعززة تعزز مناعة الفرد والمجتمع، لافتا إلى أن المناعة بعد 6 أشهر من تلقي المطعوم تبدأ بالانخفاض؛ لذا قررت وزارة الصحة منح الجرعة الثالثة.



وأشار إلى أنّ وفيات الفيروس بدأت بالانخفاض إلى فئات عمرية أقل بسبب المتحور “دلتا”؛ إذ سجلت حالة وفاة لشخص يبلغ من العمر 29 عاما، وفق ما ذكره للمملكة.