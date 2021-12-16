حجاوي: انتهاء الموجة الثالثة خلال 8 أسابيع

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن أعداد الحالات بانخفاض واضح، متوقعاً انخفاض الحالات مع نهاية الأسبوع الوبائي الحالي بنحو 4 آلاف عن الأسبوع الماضي. اضافة اعلان





وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني الخميس، أن هناك خشية من متحور أوميكرون، متوقعاً انتهاء الذروة وعودة الاصابات إلى حدود الألف اصابة خلال 6 إلى 8 أسابيع.



وبين أن هناك حالات مشتبه باصابتها بمتحور أوميكرون، ولكن الحالات المسجلة حتى الآن هي اصابتين.



ولفت إلى أن هناك حالات بمتحور أوميكرون قد لا تظهر عليها أعراض، ويجب ضمان عدم تأثير المتحور على موجتنا الحالية أو نظامنا الصحي.