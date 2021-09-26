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الأحد، 26-09-2021 12:37 م

حجاوي تعقيبا على مهرجان جرش : نتمنى عدم العودة إلى الإغلاقات

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - توقّع  استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي أن تشهد المملكة ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا نتيجة لمهرجان جرش وفي ظل استمرار الجائحة  .

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ولفت حجاوي الأحد لـ" الوكيل الإخباري" إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة تراقب المنحنى الوبائي في ظل اكتظاظ مهرجان جرش بالحضور ، وعدم التزام كثيرين بالإجراءات الوقائية خاصة عدم ارتداء الكمامات.

 

وعبّر عن أمله في عدم العودة إلى الإغلاقات والمربع الأول ، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على مدى ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات بمصابي كورونا.

 

" لا بدّ من التشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال المهرجان ، تحسّبا من تفاقم الوضع الوبائي في ظل ما نشهده من استقرار خلال الأسابيع الماضية "، وفق حجاوي .

 

وبشأن العودة إلى الحظر الليلي الجزئي أو الحظر الشامل ، قال " نأمل أن لا نعود لذلك وأن يُقبل المواطنين على تلقي لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية تحسبا من العودة إلى الإجراءات التقييدية " .

 

ويتخوّف الأردنيون العودة إلى الإجراءات الصارمة خاصة بشأن الحظرين الجزئي والشامل ، على وقع تحذيرات الحكومة من عدم الالتزام بأوامر الدفاع.

 

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