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الإثنين، 07-03-2022 10:48 م

حجاوي: سنشهد "هدوءً" في الوضع الوبائي خلال رمضان وبعد العيد

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، مساء الاثنين، إن 196 ألف فحص مخبري أجريت الأسبوع الماضي، وأنها انخفضت بنسبة 36% عن الأسبوع الذي سبقه والذي أجري فيه 306 آلاف فحص مخبري.اضافة اعلان


وأضاف حجاوي عبر التلفزيون الأردني أن الأسبوع الماضي سجل فيه نحو 40 ألف إصابة، مقارنة مع 61 ألف إصابة سجلت في الأسبوع الذي سبقه، بانخفاض نسبته 35%.


وبين أن نسبة إيجابية الفحوصات بقيت تراوح مكانها عند 20%، عازيا ذلك بأنها تقيس الفئات الأكثر تعرضا للخطر، وأن ذلك يدل على أننا نسير باتجاه انحسار الموجة الرابعة.


وتابع أنه تم إعطاء 50 ألف جرعة من لقاحات كورونا في الأسبوع الماضي، داعيا إلى الإقبال على التطعيم بالجرعتين، والتحفيز من خلال معرفة أن 576 ألف متلقي للجرعة الثالثة المعززة.


وقال إن جميع ما ذكره يصب في المناعة المجتمعية والتي ستعكس هدوء في الوضع الوبائي خلال شهر رمضان المبارك وفترة ما بعد عيد الفطر السعيد.


وزاد أن الإجراءات التخفيفية الأخيرة أكدت على بقاء أمر الدفاع 35 مفعلا، حيث نحتاج إلى تلقي جرعتي المطعوم والتعزيز بالجرعة الثالثة للفئات المعرضة والإبقاء على الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.


وأكمل حجاوي أن الإجراءات باتت ليست ذات حدية في التعامل مع القادمين إلى الأردن، مدللا بتعافٍ واضح بالقطاعين الاقتصادي والسياحي.


 




 

 


 

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