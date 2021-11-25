حجاوي: في طريقنا لذروة الموجة ونسب الاشغال لا تتجاوز 38%

الوكيل الاخباري- قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن جائحة كورونا لا زالت مستمرة وهناك زيادة بأعداد الاصابات على المستوى العالمي بنسبة 11%، و2% نسبة الزيادة في الوفيات.



وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني الخميس، أن الأمور تتطلب أخذ جرعة معززة من لقاح كورونا لكل من مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر.



وبين أن الأردن منذ أيار الماضي كانت أرقام اصاباته تحت السيطرة ولكنها ارتفعت مؤخراً.



ولفت إلى أن الموجة الثالثة لم تأخذ صفات الموجة الثانية والأولى.



وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة في الأردن تضاعفت خلال الشهرين الماضيين، وأغلبها لا تحتاج لدخول المستشفيات وعلى المصابين الالتزام بالحجر المنزلي.



وأكد أن 87% من الادخالات للمستشفيات تكون من غير المطعمين، مشدداً على أن لقاح كورونا هو الحل.



حجاوي قال إن معدلات الاشغال لا تتجاوز 38% في كافة أنحاء المملكة.



وأضاف أن الأردن في طريقه للوصول إلى ذروة الموجة، معرباً عن أمله بانضباط الجميع حتى نمر بأمان من فصل الشتاء.

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