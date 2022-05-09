حجاوي: كورونا لم تنتهي بعد

الوكيل الإخباري - دعا عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والحصول على المطاعيم المضادة لكورونا تفاديا لتكرار أو حدوث أي موجات كبيرة لأن الوباء لم ينتهي بعد.

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وقال حجاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك تراجع في وفيات وإصابات كورونا في الأردن والعالم خلال الأسابيع القليلة الماضية ما عدا بعض المناطق في الصين وقارة إفريقيا التي تشهد تفشيا في الفيروس.

وأضاف أنه مع نسب التطعيم الكبيرة في الأردن لا يوجد أي خوف من العودة إلى الوضع السابق من إغلاقات وتقييد للحركة في حال حدوث أي موجات جديدة من كورونا.

وأشار حجاوي إلى أن المطاعيم شكلت حماية للمجتمع من أثر الفيروس أو حدوث تحورات جديدة على الأقل للأشهر الثلاثة المقبلة.

وأرجع عزوف المواطنين عن تلقي المطاعيم إلى التهاون بسبب استقرار الوضع الوبائي ووصول الوفيات والإصابات إلى أرقام متدنية تكاد تقترب من الصفر خلال الفترة الماضية.

وبيّن حجاوي أنه يجب على كبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة تلقي المطاعيم والجرعات المعززة لرفع مناعتهم ضد الفيروس.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان انتهاء الجائحة ولا يمكن اتخاذ ذلك القرار منفردا على المستوى الوطني لأنها جائحة عالمية.

يذكر أن الأردن لم يسجل أي وفاة في الأسبوع رقم 18 لعام 2022 والممتد بين الفترة 29 نيسان إلى 6 أيار، فما سجل 84 إصابة بحسب وزارة الصحة.