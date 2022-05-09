الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة: ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود تبلغ نحو 60%

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

التربية تحدد موعد بدء الامتحانات التجريبية للتوجيهي

حجاوي: كورونا لم تنتهي بعد

تنويه من هيئة الاتصالات للراغبين بالسفر خارج المملكة

حماية المستهلك للصناعة والتجارة: الدجاج ما زال غير متوفر في الاسواق

الإثنين، 09-05-2022 12:22 م

حجاوي: كورونا لم تنتهي بعد

178067797_1093820741111701_2137605988209129572_n


الوكيل الإخباري - دعا عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والحصول على المطاعيم المضادة لكورونا تفاديا لتكرار أو حدوث أي موجات كبيرة لأن الوباء لم ينتهي بعد.

اضافة اعلان

 

وقال حجاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك تراجع في وفيات وإصابات كورونا في الأردن والعالم خلال الأسابيع القليلة الماضية ما عدا بعض المناطق في الصين وقارة إفريقيا التي تشهد تفشيا في الفيروس.

 

وأضاف أنه مع نسب التطعيم الكبيرة في الأردن لا يوجد أي خوف من العودة إلى الوضع السابق من إغلاقات وتقييد للحركة في حال حدوث أي موجات جديدة من كورونا.

 

وأشار حجاوي إلى أن المطاعيم شكلت حماية للمجتمع من أثر الفيروس أو حدوث تحورات جديدة على الأقل للأشهر الثلاثة المقبلة.

 

وأرجع عزوف المواطنين عن تلقي المطاعيم إلى التهاون بسبب استقرار الوضع الوبائي ووصول الوفيات والإصابات إلى أرقام متدنية تكاد تقترب من الصفر خلال الفترة الماضية.

 

وبيّن حجاوي أنه يجب على كبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة تلقي المطاعيم والجرعات المعززة لرفع مناعتهم ضد الفيروس.

 

وتابع أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان انتهاء الجائحة ولا يمكن اتخاذ ذلك القرار منفردا على المستوى الوطني لأنها جائحة عالمية.

يذكر أن الأردن لم يسجل أي وفاة في الأسبوع رقم 18 لعام 2022 والممتد بين الفترة 29 نيسان إلى 6 أيار، فما سجل 84 إصابة بحسب وزارة الصحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
279423925_360865726075139_8398975288873287890_n

إقرار نظام يسهم بتوفير فرص العمل وتنويع الدخل القومي

مبنى رئاسة الوزراء

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

qqqqq

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

صادرات

مطالبة بدعم المصدّرين واستحداث مظلة رسمية لهم

كورونا 5

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

البنك المركزي (3)

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

أخبار متعلقة
61be105f80312

حجوزات فنادق البحر الميت والعقبة في العيد تصل إلى 96%

6976458031177c6b3cf58264bb399fb44e27533a

الاحتجاجات العمالية عام 2021 ترتفع بنسبة 55%

main_image62585154c947c

البطوش: 12400 شخص سجلوا للحج حتى الآن

M63A0290

المعايطة يكتب: دور القوات المسلحة في التنمية والأمن الغذائي ليس بالجديد

0L5A9566

البلبيسي: لا توجه لتقليل أعداد مراكز التطعيم في الأردن

0L5A9538

قرابة 16 ألف شخص في الأردن تلقوا لقاح كورونا خلال اسبوع