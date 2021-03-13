حجاوي لـ الوكيل : أسترازينيكا من اللقاحات الآمنة عالمياً

الوكيل الإخباري – خاص – أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي أن لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا آمن وفعال، بحسب منظمة الصحة العالمية .

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وأضاف حجاوي لـ " الوكيل الإخباري " ، السبت، أنه لا يوجد أي علاقة بين سبب الوفاة وتلقي لقاح أسترازينيكا في الدول التي أعلنت تعليق اللقاح٫ مشيراً إلى أنه لا يوجد أي إثبات على عدم فاعلية اللقاح وفق شركة تصنيع الأدوية أسترازينيكا ومقرها المملكة المتحدة، .



ولفت أن منظمة الصحة العالمية وشركة تصنيع أسترازينيكا ترصد الأعراض الجانبية لتلقي المطعوم في جميع دول العالم .



وقال : " لقاح أسترازينيكا يصنف من ضمن 9 لقاحات آمنة في العالم" وفق حجاوي.



وكان قد وصلت المملكة أمس طائرة قادمة من كوريا الجنوبية تحمل 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا المستجد.



