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الأربعاء، 05-05-2021 11:10 ص

في حال تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية

حجاوي لـ الوكيل : تعديل ساعات الحظر الجزئي وارد

بسام


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتـــور بسام حجاوي، أن الإجراءات الحكومية القادمة ، التي تعتزم الحكومة إعلانها بتاريخ 15/5 ، ستكون وفق المنحنى الوبائي ، وتطوراته .

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وأشار حجاوي الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن سرعة انتشار السلالة الهندية المتحوّرة محليا، قد يساهم في إعادة النظر في الكثير من الأمور ، في حال عدم الإقبال على تلقي اللقاح ، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

 

بشأن تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي ، التي باتت مطلبا شعبيا ، فقد عبّر عن تفاؤله حيال ذلك خلال الـ(10) أيام القادمة ، بما يخدم الصحة العامة والاقتصاد ، وزاد " الأمر يتطلب تطعيم قدر كافٍ من المواطنين ، وتعديل ساعات الحظر الجزئي وارد بما أن هنالك مسؤولية من الجميع بتنفيذ أوامر الدفاع خاصة بما يتعلق بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات " .

 

وعرّج حجاوي على المؤشرات الإيجابية ، التي ستُساهم في قرارات تخفيفية "مُرضية " خلال الأيام القادمة ، والتي تتمثّل بانخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية ، وانخفاض نسبة إشغال الأسرّة ، وزيادة عدد حالات الشفاء، وانخفاض عدد الحالات النشطة.

 

" لا يمكن التكهن بمستجدات الوضع الوبائي خلال الفترة الحالية ، ونراقب بحذر التطورات الوبائية ، ونحن في نهاية الموجة الثانية بالمملكة"، وفق حجاوي ، الذي أكد من جهته ،أن السلالة الهندية المتحورة لا تعتبر أكثر خطرا من السلالة البريطانية .

 

وكان  رئيس الوزراء، بشر الخصاونة  حدد في وقت سابق تاريخ 15/5/2021 لتنفيذ المزيد من الاجراءات التخفيفية.

 

 

 

 

 




 

 


 

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