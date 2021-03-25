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الخميس، 25-03-2021 11:43 ص

بسبب تراجع الوضع الوبائي الراهن

حجاوي لـ الوكيل : توصيات صارمة ما زالت تُقدم لنا

صار
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أن المرحلة الحالية تتطلّب تكاتف جهود ما بين المواطنين والحكومة ، للخروج من الحالة "الحرجة" التي تعاني منها المملكة بسبب جائحة كورونا.

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وأشار حجاوي ، الخميس، لـ"الوكيل الإخباري" ، بشأن الحظر الجزئي الليلي ، أنه يصعب الحديث بهذا الشأن، خلال الفترة الراهنة ، مطالبا المواطنين بـ"الصبر" ، حتى الانتهاء من تدهور الوضع الوبائي.

 

ولفت ، أنّ القرارات ، يتم دراستها بـ"تريّث" ، منوها أن هنالك توصيات صارمة من مختلف الجهات في ظلّ ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس ، إلا أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المالية التي باتت تؤرّق الأردنيين ، على وقع المعاناة التي يعانونها منذ بدء الجائحة .

 

وكان مواطنون ، تداولوا خلال الساعات الماضية ، عن عزم الحكومة على تقليص ساعات الحظر الليلي الجزئي، إلا أن مصدر حكومي أشار لـ"الوكيل الإخباري" في وقت سابق أنه لا يوجد "قرار رسمي" حاليا. 

 

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