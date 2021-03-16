حجاوي لـ الوكيل : فحص كورونا ضروري في حالتين فقط

الوكيل الإخباري – خاص - دعا عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي المواطنين إلى عدم التهافت لفحص فيروس كورونا إلا إذا كان الشخص مخالطاً لمصاب .

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ولفت حجاوي لـ الوكيل الإخباري " ، الثلاثاء، إلى أنه يجدر على الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس التوجه لإجراء الفحوصات اللازمة ، وقال "من غير الضروري أن يتم إجراء فحص الكشف عن كورونا دون ظهور أعراض الفيروس".



وأضاف أن فرق التقصي الوبائي مستمرة في متابعة المخالطين ، من خلال منصة وزارة الصحة.



وكان قد تمّ أمس الإثنين إجراء (48,638) فحصاً مخبريّاً، حيث سجل 9417 إصابة جديدة بالفيروس.







