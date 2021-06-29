حجاوي لـ الوكيل: مزج المطاعيم يرفع من قدرة مقاومة المتحورات.. والجرعة الـ3 قيد الدراسة

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن العالم يفكر في إعطاء الجرعة الثالثة، ولكنها حصرا للدول التي لديها معدلات تطعيم عالية .

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وأضاف حجاوي لـ الوكيل الإخباري أن العالم بحاجة إلى 6 شهور حتى تظهر نتائج المطعوم وانعكاساتها على المناعة، ثم بعد ذلك يبدأ بتطعيم الجرعة الثالثة، لافتا إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم لم تقرر بعد إعطاء الجرعة الثالثة، بل تتطلع لرفع قدرات الجرعة الأولى والثانية، للوصول للهدف المنشود، وهو إعطاء 4.5 مليون جرعة حتى بداية أيلول.

وأكد حجاوي أن مزج بعض الأنواع من المطاعيم مع بعضها يحفز جهاز المناعة،ويزيد من قدرة وفعالية المطعوم، ويمكنه من مقاومة متحورات كورونا، كدلتا، التي تعتبر الأكثر انتشارا في الوقت الراهن، منوها إلى أن المزج لا يزال قيد الدراسة مع وجود توجه مبني على بحوث ودراسات علمية لاتخاذ مثل هذه الخطوة.