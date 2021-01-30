حجاوي لـ الوكيل : من المبكر الحديث عن إلغاء الحظر الجزئي

الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - أكد عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، أن المملكة تشهد مؤشرات إيجابية نحو التوجه إلى نهاية الموجة المرتبطة بانتشار إصابات فيروس كورونا المستجد الذي ما زال يشهد انتشارا مجتمعيا للفيروس.

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وحذّر حجاوي ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، من تراخي المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الصحيّة الوقائية ، متمثّلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، بالرغم من تراجع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في المملكة ، تحسّبا من انتشار الفيروس من جديد كما حدث في دول أخرى ، ما حدا بها اللجوء إلى الإغلاق وفرض الحظر الشامل.

وبشأن إلغاء الحظر الجزئي الليلي ، علّق حجاوي قائلا " لا أعتقد أنه الوقت المناسب لإلغاء هذا القرار ، والحكومة تبحث بشكل دوري هذا الأمر ، بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن، كما أنّ الوقت مبكّر للحديث في هذا الشأن ، ولا يوجد ضرر في الاستمرار بقرار الحظر الجزئي ، خاصة في فصل الشتاء وعمل العديد من المنشآت ما زال مستمرا ".

وأشار ، إلى أن أمر الدفاع (25)، الذي أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة مؤخرا، شأنه الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن ، حيث فرض الغرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعقوبات تصل إلى حدّ الإغلاق المؤقت للمنشآت المخالفة.

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