حجاوي للوكيل : بشرى سارة للأردنيين وتوجهات قادمة بشأن كورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، في وزارة الصحة ، الدكتور بسام حجـــاوي، أن الوزارة تعكف على اتخاذ عدد من الإجراءات في سبيل معالجة مواضع الخلل ، فيما يتعلق بفحوصات كورونا.
بشرى للأردنيين
وأشار حجاوي لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم عقد اتفـــاق مع "شركة معلومات "، لغايات الإسراع بإظهار نتائج فحوص العيّنات للمواطنين ، حيث أن ذلك يُسبب إرباكهم ، ما يؤدي إلى توترهم وبالتالي المعنويات السيئة .
وقال " سيتم إظهار النتائج خلال 24 ساعة من الفحص من خلال آلية مُتقدّمة ، ابتداء من الأسبوع القادم ، في سبيل حصر عدد المخالطيـــن ، واتخاذ المصاب الإجراءات العاجلة من أجل منع زيادة عدد مخالطيـه في وقت قياسي".
وعرّج على اللقاح الذي سيتم من خلاله محاربة كورونا ، قائلا " الأبحاث في هذا الشان مستمرة ، وقد يتم انتاجه في وقت قريب ، فالحاجة ملحّــة من أجل انتاجه بأسرع وقت ممكن ".
وأضاف ، أن الأردن يتابع تلك الدراسات ، في سبيل العمل على اعتماد اللقاح .
خطط على المدى البعيد
وأوضح حجاوي في معرض حديثه ، أن الوزارة لديها خطط على المدى البعيد وتوجّــهات قادمة ، في حال ارتفاع اعداد الإصابات ، تتمثّل بالاستعانة بمستشفيات القطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية ، وإنشاء مُستشفيات ميدانية .
"تتم دراسة إمكانيّــة استيعاب المصابيــن في المستشفيات بشكل مستمر ، كما يتم الوقوف على أجهزة التنفّس الاصطناعي في المملكة ، ومدى إمكانية توفيرها للحالات الحرجة من مصابـي كورونا"، وفق حجاوي .
وفي ردّ على سؤال حول ، توصيات جديدة نتيجة للوضع الوبائي الراهــن ، أضــاف " لا يوجد توصيّات جديدة ، فكلّ القــرارات تمّ الحديث عنها ، حيث الحظر الشامل يوم الجمعة ، وزيادة ساعات الحظـر الجزئــي ، وتعليق دوام المدارس ، والتزام المنشآت والمؤسسات العامة ، بأوامر الدفاع (11) ".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة