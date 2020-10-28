حجاوي للوكيل : بشرى سارة للأردنيين وتوجهات قادمة بشأن كورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، في وزارة الصحة ، الدكتور بسام حجـــاوي، أن الوزارة تعكف على اتخاذ عدد من الإجراءات في سبيل معالجة مواضع الخلل ، فيما يتعلق بفحوصات كورونا.

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بشرى للأردنيين

وأشار حجاوي لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم عقد اتفـــاق مع "شركة معلومات "، لغايات الإسراع بإظهار نتائج فحوص العيّنات للمواطنين ، حيث أن ذلك يُسبب إرباكهم ، ما يؤدي إلى توترهم وبالتالي المعنويات السيئة .

وقال " سيتم إظهار النتائج خلال 24 ساعة من الفحص من خلال آلية مُتقدّمة ، ابتداء من الأسبوع القادم ، في سبيل حصر عدد المخالطيـــن ، واتخاذ المصاب الإجراءات العاجلة من أجل منع زيادة عدد مخالطيـه في وقت قياسي".

وعرّج على اللقاح الذي سيتم من خلاله محاربة كورونا ، قائلا " الأبحاث في هذا الشان مستمرة ، وقد يتم انتاجه في وقت قريب ، فالحاجة ملحّــة من أجل انتاجه بأسرع وقت ممكن ".

وأضاف ، أن الأردن يتابع تلك الدراسات ، في سبيل العمل على اعتماد اللقاح .

خطط على المدى البعيد

وأوضح حجاوي في معرض حديثه ، أن الوزارة لديها خطط على المدى البعيد وتوجّــهات قادمة ، في حال ارتفاع اعداد الإصابات ، تتمثّل بالاستعانة بمستشفيات القطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية ، وإنشاء مُستشفيات ميدانية .

"تتم دراسة إمكانيّــة استيعاب المصابيــن في المستشفيات بشكل مستمر ، كما يتم الوقوف على أجهزة التنفّس الاصطناعي في المملكة ، ومدى إمكانية توفيرها للحالات الحرجة من مصابـي كورونا"، وفق حجاوي .

وفي ردّ على سؤال حول ، توصيات جديدة نتيجة للوضع الوبائي الراهــن ، أضــاف " لا يوجد توصيّات جديدة ، فكلّ القــرارات تمّ الحديث عنها ، حيث الحظر الشامل يوم الجمعة ، وزيادة ساعات الحظـر الجزئــي ، وتعليق دوام المدارس ، والتزام المنشآت والمؤسسات العامة ، بأوامر الدفاع (11) ".

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