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الإثنين، 08-02-2021 01:23 م

حجاوي للوكيل : تقييم الوضع الوبائي بالمملكة بعد أسبوعين لإتخاذ قرارات جديدة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان الوضع الوبائي في دول العالم والمنطقة غير مريح حتى الان .

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واكد حجاوي ان لجنة الاوبئة والجهات المعنية تتابع وترصد الوضع الوبائي في المملكة والعالم مشيرا الى ان الوقت الراهن غير مناسب لاتخاذ اي قرارات تتعلق بتشديد الاجراءات كالحظر الشامل او على العكس بفتح المزيد من القطاعات .

 

واضاف حجاوي للوكيل ان التقييم للوضع الوبائي بعد مرور اسبوعين سيظهر تفاصيل القرارات حول الفتح والاغلاق والحظر الشامل والجزئي .

 

وحول ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفرض حظر شامل خلال الايام القادمة وصولا الى شهر رمضان اكد حجاوي ان الصورة لم تتضح بعد حول اي قرار بهذا الشأن .

 

وفيما يخص عودة المدارس وجه حجاوي رسالة الى الطلبة والمعلمين بضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي لتجنب اي اخطاء قد تحصل . 


 




 

 


 

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