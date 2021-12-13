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الإثنين، 13-12-2021 09:40 ص

حجاوي: لولا الحجر المؤسسي لأصبح لدينا 300 إصابة "أوميكرون" بدلاً من إصابتان

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الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن حجر المصابين بالمتحور "أوميكرون" مؤسسياً ضروري بالمرحلة الأولى.اضافة اعلان


وأضاف في حديث إذاعي صباح الاثنين أن الحجر المؤسسي مرحلي ولن يطول، لافتاً إلى أن الهدف من العزل المؤسسي هو ضمان تفشي أقل بإصابات أوميكرون، مبينا أنه سيتم إلغاء الحجر المؤسسي بمجرد انتشار المتحور الجديد.

واوضح أن العزل المنزلي أثبت عدم جدواه في ظل عدم التزام المصابين به بشكل صحيح، مؤكدا ان المتحور الجديد يفوق انتشاره 3 أضعاف المتحور دلتا، وأن الحكومة لو تركت الأمور بدون حجر لاصبحت الاصابتان أكثر من 300 إصابة.

 




 

 


 

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