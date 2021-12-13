الوكيل الاخباري

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- قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن حجر المصابين بالمتحور "أوميكرون" مؤسسياً ضروري بالمرحلة الأولى.وأضاف في حديث إذاعي صباح الاثنين أن الحجر المؤسسي مرحلي ولن يطول، لافتاً إلى أن الهدف من العزل المؤسسي هو ضمان تفشي أقل بإصابات أوميكرون، مبينا أنه سيتم إلغاء الحجر المؤسسي بمجرد انتشار المتحور الجديد.واوضح أن العزل المنزلي أثبت عدم جدواه في ظل عدم التزام المصابين به بشكل صحيح، مؤكدا ان المتحور الجديد يفوق انتشاره 3 أضعاف المتحور دلتا، وأن الحكومة لو تركت الأمور بدون حجر لاصبحت الاصابتان أكثر من 300 إصابة.