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السبت، 29-01-2022 10:44 ص

حجاوي: منخفض الخير سوف يقلل عدد إصابات كورونا ومدة الموجة

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الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن المنخفض القطبي " منخفض الخير" الذي عبر المملكة، سيكون له تأثير على الحالة الوبائية في الاردن، بأن يقلل مدة موجة فيروس كورونا، ويكسر من رقعة انتشار الإصابات.

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وأكد حجاوي لـ " الوكيل الاخباري" على أن انعكاس تاثير المنخفض على الحالة الوبائية، سوف يظهر على عدد الإصابات والنسب الإيجابية خلال اليومين القادمين. 

ونوه،  إلى أن المنخفض قلل من حجم الاختلاط بين الناس، بالتالي فإن حلقة العدوى انكسرت، موضحا أن مثل هذه الاجواء تكشف عن الأرقام الحقيقية للوضع الوبائي.


وحول تأثر الفيروس بالطقس البارد، قال حجاوي إنه لا يوجد دراسات علمية تبين اذا ما كان نشاط فيروس كورونا يقل خلال الأجواء الباردة، إلا أن الاختلاط بين الناس يقل ورقعة الانتشار تنحسر، منوها إلى انها فرصة ربانية لكسر سلسلة العدوى. 


وسجل الأردن رقماً قياسياً في أعداد الإصابات الأسبوعية المسجلة بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الجائحة.


وبلغ عدد الإصابات المسجلة في الأسبوع الرابع من العام الحالي نحو 58685 إصابة بزيادة نسبتها نحو 68% عن الأسبوع الذي سبقه حيث سجلت المملكة في الأسبوع الثالث 34908 إصابات.

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