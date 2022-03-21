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حجاوي: يبدو أن العالم أقرب بأن يتعايش مع كورونا

الإثنين، 21-03-2022 08:31 م

حجاوي: يبدو أن العالم أقرب بأن يتعايش مع كورونا

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الوكيل الاخباري - رجح عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، الاثنين، ان يكون العالم أقرب بأن يتعايش مع فيروس كورونا، لان الجائحة لم تنتهي للآن.

وأضاف حجاوي، خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة"، أن أغلب دول العالم وصلت إلى نسب تغطية إعطاء اللقاح المضاد لكورونا معقولة، حيث إنّ النمط الوبائي الذي حصل لمتحورات الفيروس المسبب اختلف عن "عائلة كورونا".

وتابع، أن متحورات كورونا عملت اجواء في موجات مختلفة وازمات مختلفة في عدة دول، وعليها ظهرت اجراءات تخفيفة في دول وآخرى لم تحصل .

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