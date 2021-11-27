حجاوي يدعو إلى تعليق السفر من كل الدول التي رصدت المتحور أوميكرون

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، السبت، إن هناك ضرورة للتشديد على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا والجرعة الثالثة المعززة بعد ظهور المتحور "أوميكرون" في العالم.



وقال حجاوي لـ "الوكيل الإخباري" أن بعد ظهور المتحور "أوميكرون" يتطلب منا الاقبال أكثر على التطعيم و فرض اجراءات احترازية لتأخير دخول الفيروس.



وأضاف أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور "أوميكرون" في الأردن لغاية الآن.



وبين أنه يجب تعليق السفر من كل الدول التي رصدت المتحور الجديد وإلزام الأجانب بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.



وصنّفت منظّمة الصحّة العالميّة يوم أمس الجمعة، المتحوّر الجديد لكورونا التي رُصدت أوّل مرّة في جنوب إفريقيا على أنّه "مقلق" وأطلقت عليه اسم "أوميكرون".





اضافة اعلان