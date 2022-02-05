حجو : إصابات كورونا في الأسبوع الوبائي الجديد قد تصل إلى 140 ألف إصابة

الوكيل الاخباري - توقعت عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ريما حجو، تسجيل عدد إصابات بفيروس كورونا يتراوح بين 130 ألف و140 ألف إصابة في الأسبوع الوبائي الجديد.



وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسبوع الوبائي الماضي 112 ألف إصابة، مع انتهائه الجمعة، في الوقت الذي يمر به الأردن بموجة رابعة من انتشار فيروس كورونا.



وبلغ عدد إصابات الأسبوع الوبائي الذي بدأ السبت وانتهى الجمعة 112412 إصابة، بزيادة نحو 90% عن الأسبوع الوبائي السابق.

اضافة اعلان