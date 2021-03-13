السبت 13-03-2021
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السبت، 13-03-2021 09:52 ص

مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية

حجو : الانتشار الوبائي في المملكة بسبب التجمعات

طك
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري -أكدت أستاذة المعلومات الجينية والطبية الدكتورة ريما حجو إن أكثر من 80% من موجات كورونا تتأثر باجراءات الدول والأفراد.

وأضافت في تصريحات خاصة ، السبت، أن على المواطنين الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية.

ولفتت أن الحالة في الأردن لا تحتاج إلى دراسات، والسبب الأول في الانتشار الوبائي في المملكة ، هو التجمعات.

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