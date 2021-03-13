حجو : الانتشار الوبائي في المملكة بسبب التجمعات

الوكيل الإخباري -أكدت أستاذة المعلومات الجينية والطبية الدكتورة ريما حجو إن أكثر من 80% من موجات كورونا تتأثر باجراءات الدول والأفراد.



وأضافت في تصريحات خاصة ، السبت، أن على المواطنين الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية.



ولفتت أن الحالة في الأردن لا تحتاج إلى دراسات، والسبب الأول في الانتشار الوبائي في المملكة ، هو التجمعات.

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