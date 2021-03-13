حجو : الانتشار الوبائي في المملكة بسبب التجمعات

الوكيل الإخباري -أكدت أستاذة المعلومات الجينية والطبية الدكتورة ريما حجو إن أكثر من 80% من موجات كورونا تتأثر باجراءات الدول والأفراد.
وأضافت في تصريحات خاصة ، السبت، أن على المواطنين الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية.
ولفتت أن الحالة في الأردن لا تحتاج إلى دراسات، والسبب الأول في الانتشار الوبائي في المملكة ، هو التجمعات.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة