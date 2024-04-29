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الإثنين، 29-04-2024 10:46 ص

حدائق الحسين تحتضن سباق الأطفال الجمعة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إقامة فعاليات سباق الأطفال، يوم الجمعة المقبل في حدائق الحسين، كصورة مصغرة عن التراماراثون البحر الميت الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

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ويشارك في السباق الأطفال أصحاب الفئات العمرية من 6 إلى 14 عاماً، ويسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، بالمشاركة مع أوليائهم، على أن لا يتنافسوا على المراكز الأولى.


وأكملت الجمعية الترتيبات والتحضيرات، لإقامة السباق في أفضل صورة، من خلال توفير عناصر الراحة والأمان للمشاركين، عبر توفير المساعدات على الطريق، والمتطوعين، ومحطات مياه، وسيارات إسعاف لضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة، لتشجيع الأطفال ودعمهم.


وتندرج السباقات التي تشرف عليها الجمعية، ضمن برنامج نشاطات الجمعية الهادفة إلى خدمة المجتمع الأردني، والتي دأبت عليها لرفع الوعي المجتمعي بأهمية رياضة الجري، وتقديم الدعم للمؤسسات الخيرية المختلفة، وضرورة اتباع نظام حياة صحية أفضل، وتعزيز مكانة الأردن على خريطة الأحداث الرياضية العالمية والترويج له رياضياً وسياحياً.



 




 

 


 

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