حدادا على وفاة طلفاح.. الثقافة تُلغي الحفل الختامي لمهرجان الأردن المسرحي

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الثقافة إلغاء فعاليات حفل الختام الخاص بمهرجان الأردن المسرحي لهذا العام حداداً على وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.

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وقالت الوزارة في بيان – وصل الوكيل الاخباري – ان تكريم الفائزين في المهرجان سيكون من قبل الوزيرة دون جمهور أو مراسم احتفالية.



وتالياً نص البيان :

"نظرا للخبر المفجع والمؤلم لوفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح نتيجة اعتداء آثم ومدان، وللصدمة والحزن الذي تعرضنا له جميعا بفقدان فنان شاب وبهذه الطريقة البشعة، فإن وزارة الثقافة تقرر إلغاء فعاليات حفل الختام الخاص بمهرجان الأردن المسرحي لهذا العام، وسيتم تكريم الفائزين من قبل الوزيرة دون جمهور أو مراسم احتفالية."

