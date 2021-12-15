حدادين ل الوكيل: ساذهب لمجلس النواب ولن أتحدث أمام الصحفيين

الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه الاسبق منذر حدادين انه سيلبي طلب مجلس النواب باستدعائه لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن.

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وقال حدادين لـ" الوكيل الإخباري" ان هذا امر يمثل الأمة مؤكدا انه سيقدم كل الدلائل على ان الاردن يوجد فيه مياه تكفي لـ 500 عام.



وطلب رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي من لجنة الزراعة والمياه النيابية استدعاء وزير المياه الأسبق الدكتور منذر حدادين للاستماع .

وقال حدادين لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لن يتحدث بأي أمر جديد غير تصريحاته السابقة والتي أشار فيها إلى وجود كميات مياه في الأردن تكفي لـ500 عام.



وأضاف أنه سيتحدث أمام لجنة الزراعة والمياه النيابية دون وجود الصحفيين ووسائل الإعلام.



وأثارت تصريحات حدادين حول وجود كميات كبيرة من المياه في الأردن تكفي لـ500 عام جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان خلال مناقشة إعلان اتفاق النوايا اليوم الأربعاء.



وجاءت دعوة حدادين بعد مطالبات عديدة من النواب للاستماع إليه والاستفادة من خبراته في المياه.



وطلب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي من لجنة الزراعة والمياه النيابية دعوة وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين لاجتماع في اللجنة.











