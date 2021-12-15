الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تفتح باب التقدم للتعليم الإضافي - وثيقة

وزير السياحة يعمم على المنشآت السياحية - وثيقة

"ماجد الفطيم" تدخل في شراكة مع "Yellow Door Energy" لتزويد فروع كارفور بطاقة نظيفة 100% - فيديو و صور

التوثيق الملكي يبحث سبل التعاون المشترك مع سلطنة عُمان

نقابة الصحفيين تسمي علي فريحات عضوا في مجلس إدارة بترا

الحكومة تنشر حقائق حول قطاع المياه

النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" تنتخب رئيسها ومقررها

البرلمانية الأردنية الأوروبية تبحث والسفير النمساوي تعزيز العلاقات

إربد: منع دخول البضائع للسوق المركزي قبل الرابعة فجرا

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الأربعاء، 15-12-2021 03:10 م

حدادين ل الوكيل: ساذهب لمجلس النواب ولن أتحدث أمام الصحفيين

aaqi0ndc


الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه الاسبق منذر حدادين انه سيلبي طلب مجلس النواب باستدعائه لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن. 

اضافة اعلان


وقال حدادين لـ" الوكيل الإخباري" ان هذا امر يمثل الأمة مؤكدا انه سيقدم كل الدلائل على ان الاردن يوجد فيه مياه تكفي لـ 500 عام.


وطلب رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي من لجنة الزراعة والمياه النيابية استدعاء وزير المياه الأسبق الدكتور منذر حدادين للاستماع . 

 

وقال حدادين لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لن يتحدث بأي أمر جديد غير تصريحاته السابقة والتي أشار فيها إلى وجود كميات مياه في الأردن تكفي لـ500 عام.

وأضاف أنه سيتحدث أمام لجنة الزراعة والمياه النيابية دون وجود الصحفيين ووسائل الإعلام.

وأثارت تصريحات حدادين حول وجود كميات كبيرة من المياه في الأردن تكفي لـ500 عام جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان خلال مناقشة إعلان اتفاق النوايا اليوم الأربعاء.

وجاءت دعوة حدادين بعد مطالبات عديدة من النواب للاستماع إليه والاستفادة من خبراته في المياه.

وطلب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي من لجنة الزراعة والمياه النيابية دعوة وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين لاجتماع في اللجنة.






 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية تفتح باب التقدم للتعليم الإضافي - وثيقة

0L5A1485 - Copy

وزير السياحة يعمم على المنشآت السياحية - وثيقة

w

التوثيق الملكي يبحث سبل التعاون المشترك مع سلطنة عُمان

1220214194145895001450

نقابة الصحفيين تسمي علي فريحات عضوا في مجلس إدارة بترا

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تنشر حقائق حول قطاع المياه

1220211416205402609205

إربد: منع دخول البضائع للسوق المركزي قبل الرابعة فجرا

أخبار متعلقة
iStock_000016004829Large-pr2 (1)

تراجع معدل البطالة في الأردن إلى 23.2%

259408

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

1eaaaca6-8083-43b5-83bd-a5437699a672

الدغمي: نرفض التدخل الخارجي في شؤون سوريا

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

مممممممممممممممممممم

نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا 'الطاقة والمياه' بين الأردن والاحتلال -صور