حداد يؤكد أهمية تعزيز البحث العلمي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع الأسماك

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد حرص المركز على توظيف مخرجات البحث العلمي وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وقطاع الأسماك الذي يعتبر من القطاعات الواعدة لتلبية الطلب المحلي من الأسماك.



وأشار حداد وفق بيان اليوم السبت، إلى دور المركز في هذا القطاع من خلال مفرخة غور الصافي للبحوث الزراعية حيث وزعت المفرخة منذ عام 2019، ما يزيد على 40 ألف أصبعية سمك سنوياً، واستهدفت برك المزارعين والجامعات لأغراض أكاديمية والقطاع الخاص على امتداد المملكة.

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