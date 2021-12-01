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الأربعاء، 01-12-2021 11:28 م

حداد: 151 ألف مواطن زاروا مهرجان الزيتون الوطني

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الوكيل الاخباري - قدر مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، عدد زوار مهرجان الزيتون الوطني الـ 21 بنحو 151 ألفا .

ودعا الدكتور حداد في بيان صحفي اليوم المواطنين للتسوق والاستفادة من الأيام المتبقية لمهرجان الزيتون الوطني الـ 21 ومعرض المنتجات الريفية، النافذة التسويقية الأضخم في تاريخ المعارض الأردنية، والذي نظم لدعم مزارعي الزيتون والأسر الريفية في المحافظات والأطراف بمشاركة 500 عارض ومشارك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

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