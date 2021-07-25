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الأحد، 25-07-2021 11:49 ص

حدثان هامان شهدتهما المملكة خلال الـ24 ساعة و أثارا الأردنيين

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - خبران حكوميان أثارا الرأي العام خلال الـ24 ساعة الماضية ، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، نتيجة لحيثياتهما.

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الخبر الاول ما أفادت به نتائج استطلاع لدراسة رسمية حكومية قامت بها وزارة العدل،  والتي تتحدث عن أكثر الجرائم شيوعا لدى النساء في الأردن وهي قضايا الشيكات دون رصيد والقضايا المالية المتعلقة بالكمبيالات وبنسبة 1ر49 بالمئة (أنقر هنا).

 

وعلى ضوء ذلك ، فقد طالب أردنيون من خلال التعليقات وفق رصد " الوكيل الإخباري" ، بإيجاد حلول لهذه الفئة ، حيث أن القضايا المالية باتت تؤرق الأردنيين في الآونة الأخيرة ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا.

 

الخبر الثاني ، حادثة مستشفى الجاردنز ، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي حيث وفاة شخصين كانا يتلقيان العلاج في المستشفى ، الأمر الذي أدى إلى تواجد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ، ومحافظ العاصمة سعد شهاب في المكان فور وقوعها .

 

الخبر ألقى بظلاله على الأردنيين ، حيث أوضح مدير المستشفى الدكتور فايز أبو حميدان عبر "برنامج الوكيل" ، الأحد أن انقطاع الكهرباء في الإنارة فحسب ، حيث لم تتأثر الأجهزة الطبية (أنقر هنا).

 

الحادثة أمام القضاء ، حيث أن الحكومة تنتظر نتائج تحقيق النيابة العامة ، للكشف على ملابساتها ( أنقر هنا) .

 

الحدثان باتا حديث الشارع الأردني ، في زمن قياسي ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث .

 

 

 

 




 

 


 

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