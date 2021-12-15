حديث الظهراوي يثير غضب الخصاونة.. والرئيس يرد "لا أحد يزاود على الأردن"

الوكيل الإخباري - أثار حديث النائب محمد الظهراوي غضب رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

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وقال الظهراوي خلال جلسة نيابية لمناقشة اتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن "الدم عمره ما بصير مي إلا في حكومة الخصاونة".

ورد الخصاونة على حديث الظهراوي بقوله "لا أحد يزاود على الأردن في مواقفه من فلسطين والقضية الفلسطينية".

وحدثت جلبة تحت القبة بعد رد الخصاونة قبل أن يكمل رئيس الوزراء رده حول الاتفاقية.

وأضاف أن الأردن قدم شهداء وروى بدماء شهدائه ثرى فلسطين.

وأشار إلى أننا لا نرتهن لأحد وما زلنا ندفع ثمن مواقفنا من القضية الفلسطينية حتى اليوم.

وبيّن أن ما تم التوقيع عليه هو إعلان نوايا ولن يتم التوقيع على الاتفاقيات إلا بعد دراسات الجدوى الاقتصادية للاتفاقية والتي ستستمر لمدة عام.

ولفت الخصاونة إلى أن نص إعلان النوايا جاء باللغة الإنجليزية كما تم توقيعه بين الأطراف المعنية.

وتابع أن الحكومة لا تخفي أي شيء عن مجلس النواب والأردنيين.