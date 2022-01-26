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الأربعاء، 26-01-2022 12:22 ص

حراج الكورة تدعو للتواصل مع غرفة الطوارئ للتعامل مع حوادث الأشجار الحرجية

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - دعت شعبة الحراج بمديرية زراعة لواء الكورة المواطنين الى التواصل مع غرفة طوارئ المديرية للتعامل مع أية ملاحظات أو حوادث عن سقوط أشجار حرجية أو اعتداء بالتحطيب خلال فترة المنخفض الجوي المتوقع غداً الأربعاء.

وقال رئيس شعبة الحراج المهندس بسام الفقيه لـ(بترا)، إن غرفة طوارئ الحراج ستعمل على مدار 24 ساعة، لغاية إزالة أي أضرار ناجمة عن تساقط الأشجار الحرجية خلال الظروف الجوية.

ودعا الفقيه المواطنين في مختلف مناطق لواء الكورة إلى التواصل مع غرفة الطوارئ على أرقام الهواتف 0779274920 / 0772203569.

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