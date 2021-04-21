حرق وتكسير مركبات في اربد ومشاجرة جماعية في جرش والامن يتدخل

الوكيل الاخباري - وفق مصدر أمني وقت مشاجرة بين عائلتين مساء امس في منطقة الكفير بمحافظة جرش إثر خلافات شخصية حيث تحركت القوة الأمنية الى الموقع وقامت بفض المشاجرة وتم ضبط 3 أشخاص ولم تقع اي اصابات .

اضافة اعلان



الى ذلك اضاف المصدر الامني انه تم التعامل ايضا مع مشاجرة وقعت مساء امس بين مجموعة من الاشخاص من نفس العائلة اثر خلافات سابقة في منطقة جفين بلواء الكورة غرب مدينة اربد حيث تمت السيطرة على المشاجرة من قبل القوة الامنية ونتج عنها اصابة شخصين بكدمات ورضوض تم اسعافهم الى مستشفى الاميرة راية لتلقي العلاج وتم تكسير بعض المركبات و ضبط ( 11 ) شخصا .