حركة سياحية نشطة في اربد

الوكيل الإخباري - شهدت المواقع السياحية بمحافظة اربد خلال ايام عيد الاضحى المبارك حركة سياحية نشطة من قبل آلاف الزوار من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

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واكدت مديرة سياحة اربد الدكتورة مشاعل الخصاونة اليوم الثلاثاء أن مناطق المحافظة السياحية المختلفة لاقت اقبالا لافتا سواء على صعيد السياحة الداخلية أو الخارجية مثل موقع ام قيس السياحي و طبقة فحل و بانوراما معركة اليرموك في سحم الكفارات و لواء الكورة الطبيعية وغابات برقش ووادي الريان إلى جانب مواقعنا الطبيعية في كافة الوية اربد مثل غابات كفر أسد وغابات مندح وغابات الجيزه وطور ابو الطبل ، للتمتع بالأجواء الخلابة، والمواقع الأثرية.



وبينت ان الجمعة المقبلة ستنطلق فعاليات اردنا جنة التي تنظمها وزارة السياحة والآثار في المواقع الأثرية حيث سيقام في مواقع ام قيس الاثري فعاليات فنية وترفيهية متنوعة فولكلورية وبازار للمنتجات الريفية والحرف اليدوية ودعت الخصاونة المواطنين ومرتادي المواقع السياحية في إربد إلى المحافظة عليها وعدم ترك النفايات بعد الانتهاء من الفعاليات.

