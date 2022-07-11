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الإثنين، 11-07-2022 08:27 م

حركة سياحية نشطة في عجلون خلال العيد

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الوكيل الاخباري - شهدت محافظة عجلون خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حركة سياحية نشطة، حيث استقبلت مئات المتنزهين للاستمتاع بالأجواء الطبيعية في المواقع السياحية والأثرية بمختلف مناطق المحافظة.

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وقالت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، إن إجازة العيد أعطت فرصة للعائلات للتنزه والتجول في المواقع السياحية والأثرية المتميزة في المحافظة التي تزخر بالمقومات السياحية والتاريخية والدينية وأماكن الترفيه والمرافق البيئية، منها محمية غابات عجلون ومنطقة اشتفينا السياحية، مما جعلها نقطة جذب للسياح والمتنزهين المحليين والأجانب، داعية المتنزهين إلى الحفاظ على نظافة الأماكن التي يزورونها في المحافظة بحثا عن الراحة والاستجمام.


وأكد رئيس لجنة الاستثمار والعمل في مجلس المحافظة محمد البعول، أن المناطق الحرجية خصوصا غابات اشتفينا ومحمية غابات عجلون، شهدت حركة سياحية غير مسبوقة من قبل المتنزهين الذين يفترشون جوانب الطرق للتمتع بجمال الغابات والمناظر الطبيعية، مبينا أن مجلس المحافظة أعد خطة ضمن مخصصاته لهذا العام لتأهيل وترميم المواقع والأماكن التي تحتاج إلى صيانة وترميم.


وطالب أحد المستثمرين فهيم صمادي وزارة السياحة ومجلس المحافظة بتشجيع الاستثمارات السياحية في المنطقة وتسليط الضوء على المشاريع الاقتصادية السياحية التي تدفع عجلة التنمية، لأن مثل تلك المشروعات تساهم في رفد السياحة ودعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة .


وقال مدير السياحة في عجلون محمد الديك، إن وزارة السياحة وضعت خطة لتنشيط السياحة خلال عطلة عيد الأضحى تشتمل على تسهيل دخول السائح على المواقع السياحية والأثرية بأسعار مناسبة للجميع خصوصا حجوزات المخيمات البيئية والمنشآت السياحية والمطاعم، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل العديد من المواقع السياحية ومنها مار الياس واستحداث مكاتب جديدة للزوار، كذلك تنفيذ حملات النظافة المستمرة بالتنسيق والتشارك مع المؤسسات والجمعيات البيئية والتطوعية.


 




 

 


 

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