حركة مينائية نشطة في موانئ العقبة

الوكيل الاخباري -

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شهدت أرصفة موانئ العقبة حركة مينائية نشطة وغير مسبوقة، خلال اليومين الماضيين، كما شهدت محطة الركاب بالعقبة نشاطا ملحوظاً بعد استئناف الرحلات البحرية بين نويبع المصرية والعقبة بمعدل 300 راكب يوميا، بحسب ما قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة الدكتور خالد المعايطة.وأكد المعايطة، في تصريح صحافي اليوم الخميس، رسو 7 سفن تجارية على أرصفة ميناء العقبة الجديد، حيث أفرغت حمولاتها من الأغنام والحديد والخشب ونترات الصوديوم، بهدف توريدها إلى السوق المحلي الأردني.