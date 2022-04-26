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الثلاثاء، 26-04-2022 01:27 م

حركة نشطة بأسواق إربد وخطة أمنية ومرورية

إربد


الوكيل الإخباري - تشهد أسواق إربد حركة تسوق نشطة منذ بداية الأسبوع الحالي بالتزامن مع إجراءات تنظيمية ورقابية تنفذها الجهات المعنية لتنظيم ومراقبة الأسواق بشكل يكفل حرية التنقل للمتسوقين.

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وقال محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إنه تم تعزيز الخطة الأمنية والمرورية في أسواق المدينة وتكثيف التواجد الأمني في أسواق المدينة التي بدأت تشهد حركة تسوق نشطة كبيرة وذلك للتعامل مع أي مشاكل أو احتكاكات قد تنشأ أثناء عملية التسوق.


وأشار العتوم إلى أنه تم تسيير دوريات راجلة ووضع محطات امنية ثابتة في المناطق التي تشهد كثافة في حركة التسوق تترافق مع خطة مرورية للحد من الازدحامات المرورية وإيجاد بدائل وتحويلات للسير بحسب الحاجة والمقتضى.
بدوره، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن البلدية تسعى ما أمكن إلى الحد من الاعتداء على الشوارع والارصفة من قبل البسطات والباعة المتجولين حفاظا على حرية حركة المتسوقين من جهة ومصالح التجار من جهة أخرى، لافتا إلى أن سيصار الى ايجاد معالجات للبسطات بعد عطلة العيد بشكل يلبي مصالح جميع الأطراف ويحافظ على خصوصية الارصفة والشوارع للمركبات والمشاة على حد سواء.


من جهته، أعرب رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة عن أمله في أن تسعف الحركة النشطة في اسواق اربد التي بدأت تشهد ارتفاعا وزخما ملحوظا منذ السبت الماضي التجار من أجل الوفاء بالتزاماتهم وزيادة قدرتهم على الثبات والاستقرار وتعويض خسائرهم السابقة.


وفي المقابل، أكد مواطنون ان اسعار الملابس والأحذية والإكسسوارات مقبولة وفي متناول اليد.


 




 

 


 

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