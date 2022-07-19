الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دعوات لتشجيع السياحة الداخلية في الأردن

حرمان طالبة توجيهي من الأوائل بسبب إتلاف جزء من ورقة الجلوس والتربية تتابع

صندوق النقد: الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية لا يزال صعبا

الليرة الرشادية بـ 253 ديناراً والانجليزية بــ 287 ديناراً في المملكة

انطلاق أعمال استثنائية مجلس الأمة غدا الأربعاء

فرنسا: حرائق الغابات تدمر 17 ألف هكتار

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات 3%الشهر المقبل

وفاة 22 شخصا وإصابة 33 بحادث مروع في مصر

قوات الاحتلال تعتقل صحفيا في الخليل

أسعار الذهب محليا الثلاثاء في المملكة

الثلاثاء، 19-07-2022 10:47 ص

حرمان طالبة توجيهي من الأوائل بسبب إتلاف جزء من ورقة الجلوس والتربية تتابع

123


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
ناشد ولي أمر طالبة التوجيهي سارة عبدالله عودة القلاب التحقيق بحرمان ابنته من امتحان اللغة الإنجليزي يوم أمس الإثنين بسبب إتلاف جزء من ورقة رقم الجلوس. 

اضافة اعلان


وأضاف ولي أمر اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن رئيس القاعة منع الطالبة من الدخول إلى الامتحان برغم من إحضار الهوية الشخصية ورقم الجلوس "ذات الطرف التالف". 


ونوه أن الطالبة سألت معلمتها بشأن رقمها الجلوس التالف جزء منه قبل موعد الامتحان مضيفا أن المعلمة أفادت بعدم تأثيره على دخولها إلى الامتحان .


علماً أن الطلبة سارة تدرس في الفرع العلمي ومن الأوائل وكانت قد حصلت على معدل 98 في الصف الأول ثانوي الفرع العلمي.


ومن جهته استبعد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة حرمان الطالبة بسبب إتلاف جزء من رقم الجلوس.


وأضاف كنانة لـ "الوكيل الإخباري" أن التربية ستتابع ما حدث مع الطالبة لمعرفة تفاصيل ما جرى .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42339_large

دعوات لتشجيع السياحة الداخلية في الأردن

720221512051450612079

الهناندة: العالم الافتراضي يتطلب الحذر الشديد

cybersecurity-home-page

مركز الأمن السيبراني يكشف عن أسباب الخروقات الأمنية للمعلومات

تنزيل (7)

الأوقاف: نحو 120 ألف طالب مشاركون بمراكز تحفيظ القرآن الصيفية

790d73c5-9

هيئة الاتصالات تدعو مشغلي تطبيقات التوصيل لمراجعتها

FSS9a9LWYAAtsmu

ضبط مركبة "ديانا" تحمل 33 راكباً في المفرق

أخبار متعلقة
توجيهي 4

طلبة الصناعي: التربية ظلمتنا بامتحان الفيزياء

1657970739308

التربية: لن نتهاون في تطبيق تعليمات التوجيهي

1111

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الفيزياء التوجيهي

227779

147715 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي السبت

ررررر

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية التوجيهي

امتحانات

153674 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غداً