حرمان طالبة توجيهي من الأوائل بسبب إتلاف جزء من ورقة الجلوس والتربية تتابع

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

ناشد ولي أمر طالبة التوجيهي سارة عبدالله عودة القلاب التحقيق بحرمان ابنته من امتحان اللغة الإنجليزي يوم أمس الإثنين بسبب إتلاف جزء من ورقة رقم الجلوس.

اضافة اعلان



وأضاف ولي أمر اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن رئيس القاعة منع الطالبة من الدخول إلى الامتحان برغم من إحضار الهوية الشخصية ورقم الجلوس "ذات الطرف التالف".



ونوه أن الطالبة سألت معلمتها بشأن رقمها الجلوس التالف جزء منه قبل موعد الامتحان مضيفا أن المعلمة أفادت بعدم تأثيره على دخولها إلى الامتحان .



علماً أن الطلبة سارة تدرس في الفرع العلمي ومن الأوائل وكانت قد حصلت على معدل 98 في الصف الأول ثانوي الفرع العلمي.



ومن جهته استبعد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة حرمان الطالبة بسبب إتلاف جزء من رقم الجلوس.



وأضاف كنانة لـ "الوكيل الإخباري" أن التربية ستتابع ما حدث مع الطالبة لمعرفة تفاصيل ما جرى .

